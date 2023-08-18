Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Ağustos 2023 15:49
Eş Durumunda İlçeden Merkeze Gitme
Burdur'un ilçesine atandım eşim öğretmen eş durumu tercihi yapcak.Fakat benim atandığım ilçede hiç yer açılmadı merkez açıldı eşime.Eşime merkez gelirse dilekçe yazsam beni Burdur merkeze verirler mi süreç çok uzun sürer mi?

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