Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2023 15:52
toplu sözleşmede eş durumu var ama KONUŞULDU MU?

toplu sözleşmede bulunan maddelerden birisi de 7433 sk ya göre kadroya geçirilen sözleşmeli memurlardan 4 yılı doldurmayanlara tayin hakkı verilmesi. aylardır bununla ilgili gerek görüşmeler gerek twitter etkinlikleri yapılıyor. memurlar.net te cumhurbaşkanına mektup şeklinde haber değeri taşıyan yazı bile paylaşıldı. EYT MESELESİ ÇÖZÜLDÜ. CUMHURBAŞKANININ KADRO ŞÖLENİ PROGRAMINDA MÜJDELEMESİNE RAĞMEN EŞ DURUMU ÇÖZÜLEMEDİ. üstelik mağduriyet tek bir bakanlıktan da değil. meb,tarım,aile,adalet vs.vs. yüzlerce personel ailelerinden çocuklar anne babalarında ayrı. bu ekonomik koşullarda 2 ayrı ev kirası, giderleri, yol masrafları da cabası. Ama bu ülke şartlarında bu durum yaşayandan başka kimin umrunda?


Mayncan
Aday Memur
18 Ağustos 2023 16:02

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Meclis açıldığında başörtüsü ve ailenin bütünlüğü ilk gündemimiz olacak." demiş. Ancak Toplu Sözleşme sürecinde bu konuyla alakalı hiç bir gelişme yok. :(


Vethekns
Aday Memur
18 Ağustos 2023 16:18

Ordaki aile bütünlüğü de biz değiliz eşcinsellikten bahsediliyor.


kerten.kele
Memur
18 Ağustos 2023 16:51

toplu söşleşmede 270 madde var

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