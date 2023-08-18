Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ağustos 2023 16:01
Okulların Tatili
Okullar 3 gün tatil olacak 4 gün egitim olacak deniliyor. Bakanın ağzından böyle bir şey çıktı mı? yoksa söylenti mi ?

sinelt
Daire Başkanı
18 Ağustos 2023 16:09
Her zamanki gibi söylenti.

Jonn Snow
Aday Memur
18 Ağustos 2023 16:17

2030 yılında falan belki uygulanmaya başlanır.


Kitap Dünyası
Aday Memur
18 Ağustos 2023 16:19

Keşke uygulansa hem öğretmen verimliliği hem de öğrenci verimliliği artar


matemkogr
Memur
18 Ağustos 2023 16:28

Yemez bunu uygulamaya geçiremezler


okulön
Memur
18 Ağustos 2023 16:31
:)))
Jonn Snow, 1 saat önce

2030 yılında falan belki uygulanmaya başlanır.


Kagiş
Müsteşar
18 Ağustos 2023 16:46

Siz yanlış duymuşsunuz!? Okullar 4 gün tatil, 1 gün eğitim şekline dönüştürülecek!)))


bulaşşıkk
Memur
18 Ağustos 2023 16:50

Olması gereken bence. Cuma günü de tatil edilmeli.


Darbeyehayır
Aday Memur
18 Ağustos 2023 16:59

Sokakta millet iki ergene katlanamıyor, öğretmen 30-40 ergenle uğraşıyor, bence Cuma da tatil olmalı


Kagiş
Müsteşar
18 Ağustos 2023 17:11

Vallahi ergenleri geç ben artık yetişkinlere(!) de katlanamıyorum ki bazıları çocuktan beter!! Her şeyden şikayet edip ondan sonra da hiçbir şey olmamış gibi memnun memnun gezmiyorlar mı sinir oluyorum! Adama sormazlar mı, bu ne perhiz bu ne lâhana turşusu diye!)))

Darbeyehayır, 36 dk. önce

Sokakta millet iki ergene katlanamıyor, öğretmen 30-40 ergenle uğraşıyor, bence Cuma da tatil olmalı

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