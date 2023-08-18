Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2023 16:03
"Zam" söylemi üzerinden PAZARLIK yapmak EKSİ yazıyor..

"Zam" söylemi üzerinden PAZARLIK yapmak EKSİ yazıyor..

Neden mi?

Çünkü yüzdelik zamlar üzerinden "maaşa zam" algısı topluma "memura sürekli zam geliyor, daha ne istiyorlar nankörler" algısını yerleştiriyor ve toplumdaki memur düşmanlığı giderek yükseliyor.

Oysa ki işçilerin pazarlığında kamuoyunda pek yer almayan ve gizli saklı pazarlık edilen sosyal haklar üzerinden de iyileştirmeler alındı. Ama siz hiç bir haber kanalında işçinin yol yemek sosyal yardım tediye ikramiye vs. ödemelerinin haber yapıldığını duydunuz mu? HAYIR..

Sendika maaşa yüzdelik zam söylemini bırakıp sosyal haklar, yan haklar, yol yemek sosyal yardım gibi yan ödemeleri alabilirse kamuoyunda "memura enflasyonu ancak verdiler, aslında zam falan almadılar" algısı yerleşir ve tepkiler, algılar sönümlenir..

AZICIK UYANIK OLMAKTA FAYDA VAR...

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