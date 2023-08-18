Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ağustos 2023 16:25
Bedelli askerlik hizmet süresinden sayılıyor mu

Ben şu an 1 yıllık öğretmenim kadroya geçirildim onun için askerliğe giderken sözleşme feshi olmayacak ama aylıksız izin şeklinde bedelli askerliğe gitmiş olacağım bu süre sebebiyle diyelim 3 sene sonra tayin zamanında 1 dönem daha engellenmiş mi olacak bu bir ay sebebiyle

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