Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ağustos 2023 17:02
İkinci mazeret mi aciklandi

Sözleşmeli öğretmenler için yazıyor duyuruda ikinci il dışı il içi sonra mazeret olmasi gerekmiyor muydu

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Sözlük

dondurma çubuğu 1 güne bir söz bırak 1 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 2 iç mimar 1 güne bir şiir bırak 1 kadının beyanı esastır 3 tuz ruhu ile çamaşır suyunu evlendirmek 2 ülkemizde yüzyılda Türk lirası dolara karşı 27 milyon 27.000.000 1 Saksağan 1 gurur yapmak 1

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