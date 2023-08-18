Bekar Öğretmenin Tayin Sorunu

Mazaret tayini atamalarındaki açık okulları gördükçe kemal sunalın tavuğa camdan ekmek banması gibi telefonumu izliyorum. Madem bu kadar açık okul var neden bu okullar sadece mazaret grubuna açılıyor. Gelmek istediğim şehirde il dışına 4 okul açılıyor ve en düşük puanla gelebilenin 350 puanı var. O da ücra bir köy okulu. Köy okuluna gitmek asla bir problem değil ama aynı ilin merkezi bir okuluna eş durumunda 100 puanla gidilebiliyor. O zaman bu koskoca bir haksızlıktır.

Aynı şehre mazaret grubunda bakıyorum 40 küsür okul açılmış. Demek ki bu şehirde öğretmene ihtiyaç var ama gösterilmiyor. Artık kendimi enayi gibi hissetmeye başladım. Doğuda yıllardır bekliyorum ve her il dışında ayrı bir hüsran yaşıyorum. Artık bakanlığın bu konuya bir el atması gerekiyor. Bizim de ailemiz var. Aile demek sadece eş demek değildir. Burada resmen bir haksızlık var ve birilerinin işi görülecek, eş durumu yapılacak, il emri çıkacak diye kimse ses çıkarmıyor.

Ben eşler birbiriyle aynı şehirde görev yapsın demiyorum ama bekarlar da dış kapının dış mandalı olarak görülüp eş durumuyla doğuyu terk edenlerin boşluğunu kapatmak için senelerce orada kalmasın.

Batıda her okulda ücretli öğretmen var. Ücretlilerin görev yaptığı okullar il dışı atamalarda kademeli olarak açılabilir. Ya da ne biliym mazaret grubuna 40 küsür okul açılacağına 30 açılıp il dışana da en azından 10 tane açılabilir. Düşük bir ihtimal de olsa malum SENDİKACIK gerekli yerlere yalandan da olsa başvuru yapabilir. Ben bu kıt aklımla çözüm önerisi sunuyorum ama sorumluluk sahipleri üç maymunu oynuyor.

Sorun sadece bekar olmakta değil. Evli olup eşi çalışmayan ve gurbette kira ödeyerek tek maaşla geçinmeye çalışan arkadaşlarımız da var. Lütfen bunlara artık ses çıkaralım.

Mesleğimiz onlarca problemle boğuşuyor. Bazıları gündemde tutuluyor bazıları unutuluyor. Unutulanlar içindeki en büyük problem il dışı atamalarındaki fahiş puanlardır. Artık bir şekilde organize olunmalı ve bu problem gündemde tutulmalıdır.

Sözün özü: Ben, birileri doğuyu üç yılda terk edip memleketinde görev yapabilsin diye on üç yılımı evimden uzakta geçirmek zorunda değilim. BU BİR HAKSIZLIKTIR.

-doğuyu kötülemiş gibi gözüktüysem özür dilerim. doğuda görev yapmaktan onur duyuyorum. meselenin özünü kavrayanlar konunun doğu olmadığını zaten anlamıştır.-

Teşekkür ederim.