Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ağustos 2023 18:17
Yönetici atama ?

Özel eğitim meslek okullarina müdür ya da müdür yardımcısı olarak hangi branşlar atanabilir.

Maaşkarsiligi okutabilecek dersi olan herkes atanır evet ama bunun dışında istisnai hangi branşlar var?

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