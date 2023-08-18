Memuriyet Öncesi Çalışılmış Süre

Kit kurumunda mühendis ünvanı ile çalışıyorum.Özel sektörde çalıştığım sürenin ne gibi etkisi var. Derece kademeye etki ediyor mu

Kit kurumunda mühendis ünvanı ile çalışıyorum.Özel sektörde çalıştığım sürenin ne gibi etkisi var. Derece kademeye etki ediyor mu