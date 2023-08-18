Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


18 Ağustos 2023 18:34
Memuriyet Öncesi Çalışılmış Süre
Kit kurumunda mühendis ünvanı ile çalışıyorum.Özel sektörde çalıştığım sürenin ne gibi etkisi var. Derece kademeye etki ediyor mu

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