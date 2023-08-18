Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2023 18:39
Enflasyon farkı zam değildir

Herkesin hala anlamadığı mevzu bu. Enflasyon farkı zam değildir. Geriye dönük 6 ayda memurun maaş kaybının telafisidir. Ama maalesef bizim memur milleti bunu zam sanıyor hala.


TakaNuri
Şube Müdürü
18 Ağustos 2023 18:45

Çok doğru bir tespit fakat maalesef sayın bakanımız bile bunu ocakta yapılacak normal bir zam gibi sundu kamuoyuna.


Osmanlı1903
Memur
18 Ağustos 2023 19:03

Yahu birde bir ay reklamı oluyor sanki zam veriliyor bütün sosyal medya haber sitelerinde memura hakaret gırla...vatandaş bileniyor memura ocakta verileceğinden bile haberi yok kimsenin ocakta bir daha reklamı olur temmuzda bir daha Kemal Sunal filmi gibi

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