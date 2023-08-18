gecede çalışan tek bayan olmak

abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Ben evli bir bayan polis memuruyum. iş yerinde her kadın gündüz çalışırken bi ben gece çalışıyorum benim eşimle aram açıldı bu yüzden buda yetmez gibi komiserimiz eşini getirdi onu da gündüze çekti o gelmeden önce bana personel yok yapacak birseyimiz yok deniliyordu şimdi benim iki seçenegim var ya cimere yazacagım ya mahkemeye verecegim başka çözümü olan varsa lütfen bana akıl versin

abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Ben evli bir bayan polis memuruyum. iş yerinde her kadın gündüz çalışırken bi ben gece çalışıyorum benim eşimle aram açıldı bu yüzden buda yetmez gibi komiserimiz eşini getirdi onu da gündüze çekti o gelmeden önce bana personel yok yapacak birseyimiz yok deniliyordu şimdi benim iki seçenegim var ya cimere yazacagım ya mahkemeye verecegim başka çözümü olan varsa lütfen bana akıl versin