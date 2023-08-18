Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Ağustos 2023 19:32
gecede çalışan tek bayan olmak
abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Ben evli bir bayan polis memuruyum. iş yerinde her kadın gündüz çalışırken bi ben gece çalışıyorum benim eşimle aram açıldı bu yüzden buda yetmez gibi komiserimiz eşini getirdi onu da gündüze çekti o gelmeden önce bana personel yok yapacak birseyimiz yok deniliyordu şimdi benim iki seçenegim var ya cimere yazacagım ya mahkemeye verecegim başka çözümü olan varsa lütfen bana akıl versin

yellowstone01
Aday Memur
18 Ağustos 2023 19:46
sakin ol önce yanlış birşey yapma . bağır çağır yaparsan polis değil mi gecede çalışacak derler. müdür beyle konuştun mu ? 12 36 mı çalışıyorsun ? nerde çalışıyorsun ? bende bayan personel olarak 12 36 adli mukayyit olarak çalışıyorum gündüzden bin kat iyi . hem gündüz kalabalığı yok hem kendime daha çok vakit kalıyor . eşinle aran niye açıldı eşin polis olduğunu bilmiyor mu ?

hepuyanık
18 Ağustos 2023 19:48
yapılan haksızlıga sinirleniyorum ben eşimle denk gelemiyoruz polis oldugumu bilerek evlendi ama çok olmaya basladılar daha garklı seyler de var işin içinde, cakma 12/36 ve calıstıgım yer radyasyon dolu kendimi iyi hissetmemeye başladım artık psikolojik ve fiziksel olarak
yellowstone01, 1 saat önce
sakin ol önce yanlış birşey yapma . bağır çağır yaparsan polis değil mi gecede çalışacak derler. müdür beyle konuştun mu ? 12 36 mı çalışıyorsun ? nerde çalışıyorsun ? bende bayan personel olarak 12 36 adli mukayyit olarak çalışıyorum gündüzden bin kat iyi . hem gündüz kalabalığı yok hem kendime daha çok vakit kalıyor . eşinle aran niye açıldı eşin polis olduğunu bilmiyor mu ?

hepuyanık
18 Ağustos 2023 19:49
komiser emniyet müdürü olarak bakıyor buraya kac kez konusrık yapılacak bir sey yok dedi kendi karısına gelince varmış demek ki herkes gündüz 8/5 ben varım sadece gece çalışan
yellowstone01, 1 saat önce
sakin ol önce yanlış birşey yapma . bağır çağır yaparsan polis değil mi gecede çalışacak derler. müdür beyle konuştun mu ? 12 36 mı çalışıyorsun ? nerde çalışıyorsun ? bende bayan personel olarak 12 36 adli mukayyit olarak çalışıyorum gündüzden bin kat iyi . hem gündüz kalabalığı yok hem kendime daha çok vakit kalıyor . eşinle aran niye açıldı eşin polis olduğunu bilmiyor mu ?

yellowstone01
Aday Memur
18 Ağustos 2023 19:53
çok filan yoksa bence devam et gündüz bu kadar kalabalıkla uğraşma. eşinle aynı gruba denk gelme şansınız yok mu? haksızlık bizim teşkilatın imzasıdır . artık ona diyecek birşey yok Allah'a havale edeceksin. Rasyasyon dediğine göre korumada filan mısın anlamadım ama gündüz değişen ne olacak. En son çare baş müdüre görüşe çıkmak olur . Cimere yazmanı tavsiye etmem sürgün yiyebilirsin
hepuyanık, 1 saat önce
yapılan haksızlıga sinirleniyorum ben eşimle denk gelemiyoruz polis oldugumu bilerek evlendi ama çok olmaya basladılar daha garklı seyler de var işin içinde, cakma 12/36 ve calıstıgım yer radyasyon dolu kendimi iyi hissetmemeye başladım artık psikolojik ve fiziksel olarak

hepuyanık
18 Ağustos 2023 20:08
eşim polis memuru değil ne yazık ki sürgün yer miyim bilmiyorum eşim çakılı kadro, sorunumuz eşimin polis olmaması . her şeyi göze alıp cimere yazacagım büyük ihtimal zatene eşimle suanda ayrı gibiyiz bir sey değişmeyecek ayrılma aşamasına geldik de . allah büyük hepsinin kısa süre allah bilgipi gibi yapsın inşallah
yellowstone01, 1 saat önce
çok filan yoksa bence devam et gündüz bu kadar kalabalıkla uğraşma. eşinle aynı gruba denk gelme şansınız yok mu? haksızlık bizim teşkilatın imzasıdır . artık ona diyecek birşey yok Allah'a havale edeceksin. Rasyasyon dediğine göre korumada filan mısın anlamadım ama gündüz değişen ne olacak. En son çare baş müdüre görüşe çıkmak olur . Cimere yazmanı tavsiye etmem sürgün yiyebilirsin

Alemdarali
Daire Başkanı
18 Ağustos 2023 20:13
amirlerini direk cimer e şikayet edersen soruşturma açıyorlar sana saçma ama malesef böyle bir kaç kişiye denk geldim
hepuyanık, 48 dk. önce
eşim polis memuru değil ne yazık ki sürgün yer miyim bilmiyorum eşim çakılı kadro, sorunumuz eşimin polis olmaması . her şeyi göze alıp cimere yazacagım büyük ihtimal zatene eşimle suanda ayrı gibiyiz bir sey değişmeyecek ayrılma aşamasına geldik de . allah büyük hepsinin kısa süre allah bilgipi gibi yapsın inşallah

hepuyanık
18 Ağustos 2023 20:18
açsın kendisi zararlı çıkacak hiç korkmuyorum artık umrumda değil
Alemdarali, 43 dk. önce
amirlerini direk cimer e şikayet edersen soruşturma açıyorlar sana saçma ama malesef böyle bir kaç kişiye denk geldim

Alemdarali
Daire Başkanı
18 Ağustos 2023 20:19
personel müdürü yada başmüdüre çık başka yerde çalışmak istediğini söyle yalnız heryerde artık gece çalışan bayanlar var en fazla bir bayan daha gece çalışır ama sen geceden kurtulamazsın bu arada en mantıklısı eşini görev yerine götür arkadaşların ile tanıştır içi rahat etsin meslektaşlarımızdan şüphesi var ise yada eşine sana güvenmiyor ise de keşke evlenmeseymiş
hepuyanık, 48 dk. önce
eşim polis memuru değil ne yazık ki sürgün yer miyim bilmiyorum eşim çakılı kadro, sorunumuz eşimin polis olmaması . her şeyi göze alıp cimere yazacagım büyük ihtimal zatene eşimle suanda ayrı gibiyiz bir sey değişmeyecek ayrılma aşamasına geldik de . allah büyük hepsinin kısa süre allah bilgipi gibi yapsın inşallah

hepuyanık
18 Ağustos 2023 20:26
benim sorunum gece çalışmayı da geçti haksızlık yapılması sorunum, gğven meselemiz yok iş yerindeki herkesi tanıyor işim plan yapınca denk gelemiyoruz sorunumuz bu . ozaman komiserin eşi gecede çalıssın yapılan haksızlık sinirimi bozuyor meslekte susa susa bu hale geldik gerekirse dava acıcam eşitlik ilkesi gereği bence herkes hakkını bilmeli
Alemdarali, 37 dk. önce
personel müdürü yada başmüdüre çık başka yerde çalışmak istediğini söyle yalnız heryerde artık gece çalışan bayanlar var en fazla bir bayan daha gece çalışır ama sen geceden kurtulamazsın bu arada en mantıklısı eşini görev yerine götür arkadaşların ile tanıştır içi rahat etsin meslektaşlarımızdan şüphesi var ise yada eşine sana güvenmiyor ise de keşke evlenmeseymiş

Birpolisişte
Şube Müdürü
18 Ağustos 2023 20:34

Sen ve o gündüzde çalışan tüm kadın personellere söylüyorum. İşin tek çözümü var hepinizi vardiyada çalıştırmak. Bu meslekte 8/5 kadın personellere zimmetlenmiş havası var ki o çalışıyor ben niyr çalışmıyorum havası var herkeste aile bütünlüğü bozuluyormuş Allah allah ??? Çelik yeleği giyin çaprazda nöbet tutun neyiniz eksik ? Maaşta galiba eksik alma durumunuz yoktu değil mi? Herkesin yazmak isteyip de yazmadıllarını yazıyoruö haberiniz ola her erkek polis hepiniz hakkında aynk yorumu yapıyor bir tek karısı polis olanlar hariç!!!!


hepuyanık
18 Ağustos 2023 20:47
merak etme çevikte de çalıştım ilk önce kafa yapını bi değiştir sen ,evinde otur otur işe gel dayıcım temizlik yapma yemek yapma derdiniz yok tabi. büroda sadece kadınlar yok erkekler de var yazmak için yazmayın be
Birpolisişte, 22 dk. önce

Sen ve o gündüzde çalışan tüm kadın personellere söylüyorum. İşin tek çözümü var hepinizi vardiyada çalıştırmak. Bu meslekte 8/5 kadın personellere zimmetlenmiş havası var ki o çalışıyor ben niyr çalışmıyorum havası var herkeste aile bütünlüğü bozuluyormuş Allah allah ??? Çelik yeleği giyin çaprazda nöbet tutun neyiniz eksik ? Maaşta galiba eksik alma durumunuz yoktu değil mi? Herkesin yazmak isteyip de yazmadıllarını yazıyoruö haberiniz ola her erkek polis hepiniz hakkında aynk yorumu yapıyor bir tek karısı polis olanlar hariç!!!!

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