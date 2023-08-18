Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


18 Ağustos 2023 19:47
3 yıl hizmet süresi dolduktan sonra

Arkadaşlar ben 2022 kpss puanımla bir kite mühendis olarak atandım. Görevime 2023 mart ayında başladım. 3 yıl hizmet sürem 2026 mart ayında dolacak. Ben 2024 kpss ye girsem 2026/1 atamalarında istediğim gibi tercih yapabiliyor muyum? Yoksa bir de istifadır kurumdan izin almadır falan uğraşmam mı gerekiyor?


birtutamumut
Şef
18 Ağustos 2023 20:40

Ben de sizinle beraber aynı anda atandım. Tekrar kpss çalıştım. 2022 nin son atamasında yani 2024/1e atanmayı hedefliyorum. 2024 martta zaten yasağımız kalkıyor artık


grimkhan
Aday Memur
18 Ağustos 2023 20:43

3 yıl yasak diyorlar ama nasıl 2024 martta bitiyor ki

birtutamumut, 16 dk. önce

Ben de sizinle beraber aynı anda atandım. Tekrar kpss çalıştım. 2022 nin son atamasında yani 2024/1e atanmayı hedefliyorum. 2024 martta zaten yasağımız kalkıyor artık

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