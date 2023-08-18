Kpss-A kariyer

merhabalar ben 2022'de mezun oldum 2023'te ilk merkezi atamada atanıp b grubu memur oldum. fakat memnun değilim bu durumdan alan grubu düşünüyorum ama alan grubu biraz çetrefilli görünüyor mesailli çalışırken benim durumumda olup iş çıkışları haftasonları çalışıp a grubunda iyi bir kariyer mesleğe geçiş yapan var mı yapılabilir bir durum mudur tecrübelerinizi paylaşabilir misiniz

merhabalar ben 2022'de mezun oldum 2023'te ilk merkezi atamada atanıp b grubu memur oldum. fakat memnun değilim bu durumdan alan grubu düşünüyorum ama alan grubu biraz çetrefilli görünüyor mesailli çalışırken benim durumumda olup iş çıkışları haftasonları çalışıp a grubunda iyi bir kariyer mesleğe geçiş yapan var mı yapılabilir bir durum mudur tecrübelerinizi paylaşabilir misiniz