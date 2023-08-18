KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


18 Ağustos 2023 20:12
arkadaşlar Allah rızası için lütfen yardım edin?

merhaba arkadaşlar ben kamu yönetimi mezunuyum atama ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum özelden bana yardım edebilirmisiniz?


KARAÇOCUKALİ
Memur
18 Ağustos 2023 20:18
Merhaba kardeşim. Ben de kamu yönetimi mezunuyum bu sene atandım. Mesaj atamiyorum. Buradan yardimci olabilirim
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