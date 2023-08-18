4 b den 4 b ye geçiş

Üniversitede 4 b li sözleşmeli destek hizmet personeli kendi alanından bir atama olursa yine üniversiteye sözleşmeli olarak atanabilir mi 1 yıl bekleme durumu olur mı

Üniversitede 4 b li sözleşmeli destek hizmet personeli kendi alanından bir atama olursa yine üniversiteye sözleşmeli olarak atanabilir mi 1 yıl bekleme durumu olur mı