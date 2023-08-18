Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Ağustos 2023 20:22
4 b den 4 b ye geçiş
Üniversitede 4 b li sözleşmeli destek hizmet personeli kendi alanından bir atama olursa yine üniversiteye sözleşmeli olarak atanabilir mi 1 yıl bekleme durumu olur mı

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