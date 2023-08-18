Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2023 20:46
Memura kira yardımı yapılacak mı

Kamu işçisi yılda 2 ikramiye ve 4 tediye, ıvır zıvır derken 40000 lira civarında maaş alıyor. Sizce Sayın cumhurbaşkanımız biz garip memurlara kira yardımı yapar mı ?


M Can
Daire Başkanı
18 Ağustos 2023 20:49

Sence yapar mı ?


BERBER KEMAL
Aday Memur
18 Ağustos 2023 20:51

Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi, 4/d'ye tabi olan temizlik, güvenlik personeli karşısında ezdirmez.

M Can, 8 dk. önce

Sence yapar mı ?

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