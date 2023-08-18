Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


18 Ağustos 2023 21:10
...... kaybettim

Bazen hayatta bir şeyleri kaybederiz. Ve unuturuz

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Sözlük

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