Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ağustos 2023 21:30
Depremden ağır etkilenen 4 il 2 ilçeye özür grubunda başvuru hakkı vermeyen MEB..Duy sesimizi

Biri de çıkıp demiyor bu arkadaşlarımızın durumu ne olacak.. Hakkımız varsa helal edelim mi etmeyelim mi kararsızım vesselam..


Depremzede antakya
Aday Memur
18 Ağustos 2023 21:34

Aynen herkese özür durumu tayini veriliyor bizi unuttu meb b 22 il tayin verip depremzede öğretmenleri kendi haline bırakmayı mi düşünüyor


Eversst
Aday Memur
18 Ağustos 2023 21:43

Hocam bakan süreç tamamlandığında yardımcı olacağız demişti..şimdi merak ediyorum hangi süreçten sonra..2.il içi il dışından sonra mı...inşallah 2. ildışında il emrine verirler bizi..yoksa çok zor.


Depremzede antakya
Aday Memur
18 Ağustos 2023 21:47

Kesinlikle meb il dışında bizi bütün Türkiyeyle yarıştıracak ve bizim sesimizi kimse duymuyor sendikalardan dile getirmiyor suçumuz sağlık raporu almamak

Eversst, 54 dk. önce

Hocam bakan süreç tamamlandığında yardımcı olacağız demişti..şimdi merak ediyorum hangi süreçten sonra..2.il içi il dışından sonra mı...inşallah 2. ildışında il emrine verirler bizi..yoksa çok zor.


matemkogr
Memur
18 Ağustos 2023 21:49

Tayin döneminde tercihte bulundunuz çıkmadı mı hocam?


Eversst
Aday Memur
18 Ağustos 2023 21:58

Maalesef hocam


Eversst
Aday Memur
18 Ağustos 2023 22:01

Çok haklısınız hocam..bu ruh haliyle nasıl öğretmenlik yapacağız bilmiyorum..Allah yardımcımız olsun

Depremzede antakya, 50 dk. önce

Kesinlikle meb il dışında bizi bütün Türkiyeyle yarıştıracak ve bizim sesimizi kimse duymuyor sendikalardan dile getirmiyor suçumuz sağlık raporu almamak

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