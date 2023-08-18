okulların açılmasına sayılı günler var. geldiğimiz süreçte kim nerede kalacak belli değil. bilgi verilmedi. nasıl olacak ? Kış geliyor ne yapacağız ? Tayinler deseniz zaten iş görmez. ne olacağız ağam ?

okulların açılmasına sayılı günler var. geldiğimiz süreçte kim nerede kalacak belli değil. bilgi verilmedi. nasıl olacak ? Kış geliyor ne yapacağız ? Tayinler deseniz zaten iş görmez. ne olacağız ağam ?