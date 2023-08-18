Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ağustos 2023 21:36
Hatay
okulların açılmasına sayılı günler var. geldiğimiz süreçte kim nerede kalacak belli değil. bilgi verilmedi. nasıl olacak ? Kış geliyor ne yapacağız ? Tayinler deseniz zaten iş görmez. ne olacağız ağam ?

isaönder
Şef
18 Ağustos 2023 22:03

Ben de Hataydayım.Eylülün 14 üne kadar öğretmenler için tamamlanması hedeflenen konteynırlar var.Yoksa ev kiralanacak,ama evler de çok pahalı


omrtg
Aday Memur
18 Ağustos 2023 22:05
ev yok maalesef. kiralamak istesen bile yok
isaönder, 34 dk. önce

Ben de Hataydayım.Eylülün 14 üne kadar öğretmenler için tamamlanması hedeflenen konteynırlar var.Yoksa ev kiralanacak,ama evler de çok pahalı


Depremzede antakya
Aday Memur
18 Ağustos 2023 22:05

Antakya afet bölgesi ilan edilmeli şehir yok oldu


isaönder
Şef
18 Ağustos 2023 22:08

Antakya ise ev çok,primall avm civarında,toki ,Çekmece ve serinyolda var,sahibinden comdan da bakabilirsiniz,ancak dediğim gibi 12-15 bin isteniyor.

omrtg, 32 dk. önce
ev yok maalesef. kiralamak istesen bile yok
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