Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


18 Ağustos 2023 22:04
4538 personel için tercih duyurusu ne zaman yapılacak?

Birisi diyor Ankara'da çalışan dayıma sordum aramış pazartesi açıklanacak diyor fos çıkıyor diğer müftülüğe gittim abime arattım Ankara'dan cuma açıklanacak dediler diyor açıklanmıyor yine fos. Birisi Ankara'da yaşıyorum gittim sordum soruşturma sonrası olacak bugün yarın diyor fos çıkıyor. Diyanet işleri başkanlığında çalışan bizi aydınlatabilecek birisi var mı? millet tercihleri kaçıracağız bugün yarın bugün yarın açıklanacak diyenlere inanıyor herkes yoruldu süreçten. Eylülden önce açıklanmaz deseler sıkıntı yok tercihleri kaçırmaktan endişe ediliyor.

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