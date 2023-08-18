Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Ağustos 2023 22:18
4/B'li personel geçici görevlendirme hk.

4/B'li sözleşmeli personel olarak taşra teşkilatında çalışmaktayım. 375 sayılı KHK'nin ek 25. maddesi uyarınca; son 1 senesi kalan örgün üniversite lisans eğitimimi tamamlamak amacıyla geçici görevlendirme isteyebilir miyim? Prosedür için il müdürlüğüne mi dilekçe yazmalıyım yoksa direkt bakanlığa mı? Eğer bakanlığa ise bakanlığın hangi birimine yazmalıyım?

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