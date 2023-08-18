Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ağustos 2023 22:18
Yanlış anlamazsanız bir şey sormak istiyorum

Geçen yıl göreve başladım. Hamdolsun memur oldum ve artık düzenli bir gelirim. Tabi bundan sonra artık KPSS kitaplarıyla, Eğitim Bilimleri testleriyle, denemelerle falan uğraşacak halim yok. Önümüze bakacağız... Kendime bir araba alayım diye düşünüyordum fakat taşıt kredisi vermiyorlar. Evlensem mi acaba diye düşünürken, geçen yıl okuldaki öğretmenlerin bazılarının 30-35 yaşına gelmelerine rağmen hala evlenemediğini fark ettim. Kadın öğretmenler vardı, 35'e kadar bekar kalmışlar... Yakışıklı erkek öğretmenler de vardı, şaşırdım. Üstelik sayıları çok. Başka okullarda da var. Sizin okulda da vardır. Yemeklerine şap mı attılar, nedir bu hal diye düşündüm biraz... Biraz değil, çok düşündüm...

E tabi onların yüzüne karşı bazı şeyleri soramıyorum. Burada siz değerli yaşlı ve tecrübeli öğretmenlerin görüşlerini anonim bir şekilde almak daha mantıklı geliyor. Burada sorduklarımı okulda sorsam, büyük ihtimal erkek öğretmenler bana yumruk sallar , kadın öğretmenler de saçımı başımı yolar. Çiçeği burnunda 1 yılık öğretmenken ve 3 yılda zar zor KPSS sürecini atlatmışken, eften püften şeylerle işimi kaybetmek istemiyorum.

Mesela geçen gün burada paylaştım, öğretmenler neden tek çocukta kalıyor diye merak edip sormuştum. Hemen bazıları yanlış anladı. Evlenmeyi düşünen bir öğretmen olarak bunu araştıramayacak mıyım? Belki ben tek çocukta kalmak istemiyorum, başkalarının yaptığı hatayı yapmak istemiyorum. İleriyi görerek şimdiden doğru hamleler yapmak istiyorum. Bir tek Kagiş ve Matematikçi üye adını kullanan öğretmenler beni anladı ve cevap verdi, teşekkürler. Şimdi aklıma takılan konu şu. Neden bazı kadın/erkek öğretmenler 30-35 yaşına kadar bekar kalıp evlenememiş, neden acaba? Maaş var, araba var, yakışıklılık var, güzellik var ama yalnız. Hayret ediyorum...

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