Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Ağustos 2023 23:16
Eş durumu tayini
merhaba arkadaşlar eşim 4bden kadroya geçip tayin istedi ve tayini başka bir ile çıktı. Şimdi ben de eş durumu isteyecrm o ile red gelme durumu var mı.? Eşim psikolog ben Kadrolu teknikerim Ona göre ev tutmamız gerekiyor sonuç açıklanana kadar

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