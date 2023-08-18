Eş durumu tayini

merhaba arkadaşlar eşim 4bden kadroya geçip tayin istedi ve tayini başka bir ile çıktı. Şimdi ben de eş durumu isteyecrm o ile red gelme durumu var mı.? Eşim psikolog ben Kadrolu teknikerim Ona göre ev tutmamız gerekiyor sonuç açıklanana kadar

merhaba arkadaşlar eşim 4bden kadroya geçip tayin istedi ve tayini başka bir ile çıktı. Şimdi ben de eş durumu isteyecrm o ile red gelme durumu var mı.? Eşim psikolog ben Kadrolu teknikerim Ona göre ev tutmamız gerekiyor sonuç açıklanana kadar