Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Ağustos 2023 23:22
Disiplin cezası tayine engel mi?

Arkadaşlar ben Sağlık çalışanıyım. Disiplin soruşturmasına istinaden merkezden ilçeye re?sen tayin edildim. Ocak ayında il dışına tayin isteme engelim olur mu? Ya da eşim il dışına tayin istedikten sonra eş durumu nedeniyle bende tayin olabilir miyim? Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim

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