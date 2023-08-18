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Editörler : ecoekonomist


18 Ağustos 2023 23:23
Alarko Holding A.Ş. (ALARK) 2023 2. çeyrek bilançosu geldi

Alarko Holding A.Ş. (ALARK) 2023 2. çeyrek bilanço verilerini açıkladı. Şirket 2023 2. çeyrekte 4.924.875.000 TL net kar elde etti. İşte ALARK bilanço detayları...

https://parafesor.net/alarko-holding-alark-2023-2-ceyrek-bilancosu-net-kar-4924875000-tl

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