Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Ağustos 2023 23:46
Eş durumu tayini sonrası istifa etmek

Arkadaşlar merhaba. Eşim 4a hemşire olarak bulunduğum ile 2 sene önce eş durumu tayini ile geldi. Ben 4b'li olarak üniversite hastanesinde hemşire olarak .alışmaktayım bu sene kadroya 4a olarak geçtik. Ben istifa etmeyi düşünüyorum, istifa ettiğimde eşimi tekrar geldiği ile geri gönderme durumu oluyor mu? İl sağlık geçen sene bizden çalışma belgesi istedi galiba bu belgeyi her sene istiyorlar? Ben istifa edersem bu çalışma belgesini sunamayacağız ve dolayısı ile eşimi tayinle geldiği ile geri gönderme durumu olur mu?


lDeimosl
Genel Müdür
19 Ağustos 2023 00:03

5 sene çalışma belgesi istenir. Verilmezse geri gönderilir.


canerakkaya
Aday Memur
19 Ağustos 2023 00:06

Aralık ayında çalışma belgesini verdikten sonra istifa etsem 1 sene sonra mı gönderilir yoksa sistemden hemen haberleri olduktan sonra mı gönderiyorlar?

lDeimosl, 10 dk. önce

5 sene çalışma belgesi istenir. Verilmezse geri gönderilir.

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