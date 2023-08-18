Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


18 Ağustos 2023 23:57
Yüksek Lisans ile Kadro Derecesi Alabilir miyim ?

Merhaba arkadaşlar ben lisans mezunuyum yüksek lisans yaparsam kadro derecem yükselir mi ? (Maaş derece kadememi sormuyorum.)

Çok Yazılan Konular

GİH Kurumlararası geçiş hakkındaYHS nin Kaldırılması Gereklidir.GEÇİŞtekniker memur muhendislik bitirirse

Sözlük

Aslan burcu kadını 1 iç mimar 1 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 2 hawaii 1 event olmak 1 anlatım bozukluğu 1 günde 2 kez şarj olan telefon 1 yansıtma 1 Patso 1 kıskanmak 1

Son Haberler

Öğretim görevlisi iş sonu tazminat davasını kazandı19 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıklarıAhşap kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındıVar olmayan ürünleri satarak 1 milyon dolarlık vurgun yaptılarMuhtar 'Bir Zarfın Mutluluğu' projesiyle 600 kişinin yüzünü güldürdü

Editörün Seçimi

Enflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?