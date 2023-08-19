Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Ağustos 2023 00:01
eş durumu ve deprem tayini
deprem nedeniyle tayin istedim tayinim çıktı başlayış yaptım fakat eşim gelemedi . ne zaman eş durumu yapabilirim bilen var mı

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