Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Ağustos 2023 00:09
İstifa sonrası tayin

İstifa eden kadrolu memur 6 ay sonra geri dönüp görevine tekrar başlarsa eş durumu tayini isteyebilir mi ?

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