UMKE'ye katılım

Ben meslekte yeni sayılan bir sağlık personeliyim, UMKE'ye katılmak için başvursam olur mu acaba? Yenidoğanda çalışıyorum, haliyle yetişkin hastalarda vs. çok deneyimim yok, katılsam yapabilir miyim diye düşünüyorum ama istiyorum da. Sık sık görevlendirmeye çağrılıyor muyuz?

Ben meslekte yeni sayılan bir sağlık personeliyim, UMKE'ye katılmak için başvursam olur mu acaba? Yenidoğanda çalışıyorum, haliyle yetişkin hastalarda vs. çok deneyimim yok, katılsam yapabilir miyim diye düşünüyorum ama istiyorum da. Sık sık görevlendirmeye çağrılıyor muyuz?