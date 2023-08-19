Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Ağustos 2023 00:31
UMKE'ye katılım
Ben meslekte yeni sayılan bir sağlık personeliyim, UMKE'ye katılmak için başvursam olur mu acaba? Yenidoğanda çalışıyorum, haliyle yetişkin hastalarda vs. çok deneyimim yok, katılsam yapabilir miyim diye düşünüyorum ama istiyorum da. Sık sık görevlendirmeye çağrılıyor muyuz?

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