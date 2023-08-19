Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


19 Ağustos 2023 00:55
Kamyon arkası sözler...

Düğün arabasının arkasında görmüştüm.

İç işleri bakanını aldım, hükümeti kurmaya gidiyorum :))


Kara6167
Aday Memur
19 Ağustos 2023 01:16

Kapılma rüzgarıma nezle olursun


Kara6167
Aday Memur
19 Ağustos 2023 01:19

Dünyada man, ahirette iman, yavaş sür süleyman


Kara6167
Aday Memur
19 Ağustos 2023 01:24

Hatalıysam 3131 mesaj yollayın. Size hatasız kul olmaz şarkısını yollayalım.

Toplam 3 mesaj

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