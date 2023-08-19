Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Ağustos 2023 01:47
İki sözleşmeli öğretmenin eş durumu

Ben İzmir de görev yapıyorum eşim Sivas in uzak bir ilcesinde başvuru yaptığımız da bizi hangi koşullara göre verecekler yani hizmet puanı dışında Sivas kalkınmada öncelikli il olduğu için orayı mi tercih ederler

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