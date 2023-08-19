Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Ağustos 2023 01:59
Asalet tasdik

Sağlık kuruluna sevk edildim deprem sonrasıydı gerçekten rahatsızdım kurula gidemedim , bugün Başkan görüşmeye çağırdı asaletin gelmeyebilir ihraç olabilirsin dedi , sizce sonuç ne olur ?

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