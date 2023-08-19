Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Ağustos 2023 05:48
evden Eve nakliyat
şehir içi şehirler arası nakliyat ihtiyacı olan bize ulaşabilir 05394228895

Çok Yazılan Konular

2023 haziran iller arasi ckys düşmeyen kaldimiSağlık Mazeret Tayinleri Eylül de toplancak 2023/5Kadrolu istifa edip sözleşmeli olarak atanmakbecayişAskerlik sonrası işe dönüşHastanede yer değişikliğiPsikolog maas farki?Eş durumu tayini sonrası istifa etmekSozlesme feshi ve atanma

Sözlük

kıskanmak 1 nasılsın 1 Telefonu yüzüne kapatmak 1 date çıkmak 3 trabzon 5 Saksağan 1 The Changeling-Dehşet 1 dondurma çubuğu 2 kadının beyanı esastır 4 hawaii 1

Son Haberler

Galatasaray, Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i İstanbul'a getirdiÖğretim görevlisi iş sonu tazminat davasını kazandı19 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıklarıAhşap kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındıVar olmayan ürünleri satarak 1 milyon dolarlık vurgun yaptılar

Editörün Seçimi

Enflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?