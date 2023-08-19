evden Eve Nakliyat

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : **sude**
Çok Yazılan Konular
Tarım bakanlığı koruyucu giyimKültür ve turizm bakanlığı kurumlar arası geçiş ve görevde yükselmeEş Durumu Tayini HakkındaKaymakamlık hakkında bilgi paylaşımıTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Kurumlar arası geçiş Boş kadroDışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu ve Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurlu
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Enflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?