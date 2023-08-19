Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Ağustos 2023 07:03
İlişik kesme ve yeni görev yerinde başlama.

Hocalarim merhabalar, il dışı tayin sonrasi 08.08.2023'te görev yaptığım yerden ilişik kestim, hastamız vardı ve maalesef kaybettik, cenaze işleriyle uğraşmaktan başlama yapma fırsatı bulamadım. Acaba tam olarak kaçında gidip başlama yapmam gerekiyordu ? İlişik kestikten 15 gün sonraya kadar mı süre var yoksa kararname geldikten 15 gün sonra mi ? Kararnameler 04.08.2023 te geldi dediler ve o tarih geçti. Lütfen yardımcı olur musunuz?

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