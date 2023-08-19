Taşımalı Eğitimde Sorunlar bitmiyor.İl ve ilçe merkezinde bir çok okul taşımalı eğitim yapıyor yani arkadaşlar hangi köy hangi ilçe merkezi okula yakınsa oraya taşıyorlar.Buda bir çok okulda problem oluyor.İşler bitmiyor,yemek araç vb.Öğrencilerin çıkış saatleri felan.Her okulda iki üç araç yüzünden taşıma var.Oysa en yakın köy okulları gruplanarak taşınsa hem o okullarımız kapanmaz hem tam taşıma olur yarım iş olmaz merkez okullarda kurtulur bu işten.Yine nemlerin yönetmelik algısı ya çok kısa ya okumuyorlar.2 km ye takıklar kafayı yav kardeşim orada yangı,sel,deprem,vahşi hayvan,yol güvenliği trafik vb birsürü sebep var.Komisyoninuza bu yetki verilmiş.Aşağı çekebilirsiniz denmiş malesef kralcılar troller bildiğini uyguluyor çocuğun hakkını yiyorlar.Birde şehirdi,il idi,köydü,büyükşehirmezra,mahSlle konusu taşımalı eğitimde tartışmalı bunun yeniden düzenlenmesi lazım.İlçede pekiyi dolmuş hattı yok çocuk neyle gelecek birinci ikinci sınıf öğrencisi on kilo çantayla hergün anne baba işe gitmeyecekmi arabası varmı herkesin.1900-1800 m hergün yağmurda selde trafikte bir deneyin bu mesafeyi bide empati kurun.2-3 yıl önceki idarecilik yapanlar bunu yaşattı sumbastaki öğrencilere.Sorun çözüldü ama yedi sekiz yıl yaya yürüttüler çocukları.Vebal büyük tabi o günkü komisyonda kim varsa kayıtlarda mevcut dileyen bilgi edinmeden ister.Saygılar.