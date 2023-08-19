sizce kpss ye dershanede mi yoksa ev veya kütüphanede mi

Arkadaşlar selam. Geçen sene ev + kütüphaneye giderek 80.77 lisans aldım. Stress falan vardı. Şimdi inşallah olursa haftasonu işe giderek hazırlanmayı düşünüyorum. 2024 kpss için sizce dershane mi yoksa ev veya kütüphane mi. Dershaneler iyi yanları da var. Biraz zaman kaybına olabilir. 20k şuan Kadıköydekiler. Bana da 93+ puan istiyorum. Fikir verirseniz çok sevinirim.

Arkadaşlar selam. Geçen sene ev + kütüphaneye giderek 80.77 lisans aldım. Stress falan vardı. Şimdi inşallah olursa haftasonu işe giderek hazırlanmayı düşünüyorum. 2024 kpss için sizce dershane mi yoksa ev veya kütüphane mi. Dershaneler iyi yanları da var. Biraz zaman kaybına olabilir. 20k şuan Kadıköydekiler. Bana da 93+ puan istiyorum. Fikir verirseniz çok sevinirim.