KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


19 Ağustos 2023 09:28
sizce kpss ye dershanede mi yoksa ev veya kütüphanede mi
Arkadaşlar selam. Geçen sene ev + kütüphaneye giderek 80.77 lisans aldım. Stress falan vardı. Şimdi inşallah olursa haftasonu işe giderek hazırlanmayı düşünüyorum. 2024 kpss için sizce dershane mi yoksa ev veya kütüphane mi. Dershaneler iyi yanları da var. Biraz zaman kaybına olabilir. 20k şuan Kadıköydekiler. Bana da 93+ puan istiyorum. Fikir verirseniz çok sevinirim.

Firadoo
Aday Memur
19 Ağustos 2023 09:32

Dershanelerin iyi yanı falan yok. Unutma sen sadece GK-GY çalışacaksın. Hani alan falan çalışsan anlarım. Evde çalışabilmek kütüphane de çalışmaktan daha zordur ama enerjin hep yüksek kalır. Ev çok kalabalık değilse evde çalış derim ben. Kütüphane eve çok uzak değilse yormaz insanı o yönüyle evden daha iyi olabilir.


Memüh
Şef
19 Ağustos 2023 10:21
En yakını 40 50 dk
Firadoo, 2 saat önce

Dershanelerin iyi yanı falan yok. Unutma sen sadece GK-GY çalışacaksın. Hani alan falan çalışsan anlarım. Evde çalışabilmek kütüphane de çalışmaktan daha zordur ama enerjin hep yüksek kalır. Ev çok kalabalık değilse evde çalış derim ben. Kütüphane eve çok uzak değilse yormaz insanı o yönüyle evden daha iyi olabilir.


Memüh
Şef
19 Ağustos 2023 10:22
Bu arada sizin nasıldı. Atandınız mı? Nasıl çalıştınız?
Firadoo, 2 saat önce

Dershanelerin iyi yanı falan yok. Unutma sen sadece GK-GY çalışacaksın. Hani alan falan çalışsan anlarım. Evde çalışabilmek kütüphane de çalışmaktan daha zordur ama enerjin hep yüksek kalır. Ev çok kalabalık değilse evde çalış derim ben. Kütüphane eve çok uzak değilse yormaz insanı o yönüyle evden daha iyi olabilir.

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