Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


19 Ağustos 2023 09:32
Kanser Hastalığı Sağlık Mazereti Görevlendirme

İyi günler.

Üniversitede memurum. Asaletimi aldım. Bulunduğum ilçenin en geri kalmış

ilçesinde görev yapıyorum. Ankilozan spondilit ( iltihaplı romatizma) ve sedef

hastasıyım. Şu an tiroit kanseri yüksek şüphe ile biyopsi vereceğim. Temennim

sonucun iyi çıkması fakat aksi halde. Bu problemleri raporla sunarsam

bulunduğum ilçeden ailemin bulunduğu yere kurum içi görevlendirmeyle geçebilr

miyim? Ailemin yanıma gelme şansı yok. İlçede olmak beni hem psikolojik, hem

maddi anlamda zorluyor. Kanser teşhisi kesinleşirse tek başıma daha çok

zorlanacağım. Teşekkür ederim şimdiden cevaplar için.

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