tatil 5 gün olsun iki gün okula gidelim

bunu teklif etsen itiraz etmeyecek ciddi sayıda bir öğretmen güruhu var. Gerçekten itibarımız biraz bizim elimizde. Çok kötü bir imajımız var. çok yazık

bunu teklif etsen itiraz etmeyecek ciddi sayıda bir öğretmen güruhu var. Gerçekten itibarımız biraz bizim elimizde. Çok kötü bir imajımız var. çok yazık