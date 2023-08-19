Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Ağustos 2023 09:47
tatil 5 gün olsun iki gün okula gidelim
bunu teklif etsen itiraz etmeyecek ciddi sayıda bir öğretmen güruhu var. Gerçekten itibarımız biraz bizim elimizde. Çok kötü bir imajımız var. çok yazık

Tarihhçiiiiii
Aday Memur
19 Ağustos 2023 10:25
aynen hocam katılıyorum millete suç bulmayalım boş yere daha geçen biri maaş karşılığı 10 saat olsun diye başlık açmış ben de başlık açmıştım dedim ki tatillerimiz azalsın maaş karşılığı ders saatimiz artsın 5 gün okulda olalım ders dışı bir süre de okulda duralım maaşımız da artsın diye bana demediklerini bırakmadılar sen öğretmen değilsin dediler maaş isterken 50 bin isterim diyenler 10 saat derse gireyim onu da iki güne sıkıştırayım 5 güm yatayım derdinde
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