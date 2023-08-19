Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Ağustos 2023 11:04
Vardiya mı 8 5 hafta sonu 1 gün ek görev mi?
Arkadaşlar ikisinde de uzun süre çalıştım, sizce gece görevli olan mesaisi uzun çakma 12 36 mı yoksa mesaisi kısa fakat haftada 6 gününü bağlayan (1 gün ek görev) 8 5 mi?

Joplu Çoban
Aday Memur
19 Ağustos 2023 11:12
Senin yerin nöbet kulübesi bence

Türkçü07
Şef
19 Ağustos 2023 11:16
Burada laf sokman için yazmadım devrem, fikrin varsa konu hakkında belirt geç, ayrıca bilemedin yerim orası değil.
Joplu Çoban, 14 dk. önce
Senin yerin nöbet kulübesi bence
Toplam 2 mesaj

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