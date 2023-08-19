Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


19 Ağustos 2023 11:40
DHMİ ye atananlar

Dhmi WhatsApp grubu veya telegram grubu varmı veya kuralımmı ? bilgi akışı için.


vviskozz
Aday Memur
19 Ağustos 2023 22:49

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fsp1907
Aday Memur
20 Ağustos 2023 00:08

Grup var hocam konusu açılmıştı

Toplam 2 mesaj

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