Sendika Başkanları görevden sonra ne oldu?

Yetkili memur sendikaların da başkan olanların daha sonra hangi partide vekıl ya da devlette hangi kademede görev yaptiginin açıklanması gerekir? Böylece sendikacılık tanımı ile gerçek durum çok daha rahat karsilastirilabilecektir.

Yetkili memur sendikaların da başkan olanların daha sonra hangi partide vekıl ya da devlette hangi kademede görev yaptiginin açıklanması gerekir? Böylece sendikacılık tanımı ile gerçek durum çok daha rahat karsilastirilabilecektir.