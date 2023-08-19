Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ağustos 2023 11:45
Sendika Başkanları görevden sonra ne oldu?
Yetkili memur sendikaların da başkan olanların daha sonra hangi partide vekıl ya da devlette hangi kademede görev yaptiginin açıklanması gerekir? Böylece sendikacılık tanımı ile gerçek durum çok daha rahat karsilastirilabilecektir.

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