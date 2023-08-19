Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Ağustos 2023 11:49
2.il dışı-2.il içi önümüzdeki yılın il içi ve il dışı atamalarını olumsuz etkiler mi?

Bu yıl il içinde de il dışında da birçok yer açıldı. Şimdi ikincisi yapılacak. Bakan bey bütün boş normları açacağız diye twit atmıştı. Yapılacak olan 2.il dışı ve 2.il içi sizce önümüzdeki yılın il dışı ve il içi atamalarını olumsuz yönde etkiler mi?

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