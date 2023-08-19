Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Ağustos 2023 12:07
Koruma Hassas Yer Değişikliği
Hassas Bölgeleri Korumada nokta yerinin birkaç haftada bir değişmesi iyi midir normal midir ?

ismirli355
Aday Memur
19 Ağustos 2023 12:53
idare mahkemesine git iptal olur
Toplam 1 mesaj

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