Vasıfsız Kamu Mühendislerinin Cömert Maaş Talepleri

Günümüzde, kamu sektöründe çalışan mühendislerin talep ettikleri dolgun maaşlar konusu oldukça dikkat çekici bir sorunsal haline gelmiştir. Özellikle vasıfsızlığın, yetersiz yetkinliklerin ötesine geçmeden, büyük ölçüde yüksek maaş beklentileriyle birleştiği gözlemlenmektedir. Bu durum, hem kamu kaynaklarının etkin kullanımını tehdit ediyor hem de uzmanlık gerektiren işlerde nitelikli personel eksikliğine neden olabiliyor.

Kamu sektöründe, sayıca fazla olan vasıfsız kamu mühendisleri, aldıkları maaşları mevcut değerlerine göre kabul etmekten başka bir alternatifleri olmadığını düşünmekteyim. Gerçekte, sahip oldukları yeteneksizlik nedeniyle istifa etmek yerine, bulundukları pozisyonları istismar etme eğilimindedirler ve bu durum ciddi bir sorun teşkil etmektedir.