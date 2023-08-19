Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ağustos 2023 12:44
Vasıfsız Kamu Mühendislerinin Cömert Maaş Talepleri

Günümüzde, kamu sektöründe çalışan mühendislerin talep ettikleri dolgun maaşlar konusu oldukça dikkat çekici bir sorunsal haline gelmiştir. Özellikle vasıfsızlığın, yetersiz yetkinliklerin ötesine geçmeden, büyük ölçüde yüksek maaş beklentileriyle birleştiği gözlemlenmektedir. Bu durum, hem kamu kaynaklarının etkin kullanımını tehdit ediyor hem de uzmanlık gerektiren işlerde nitelikli personel eksikliğine neden olabiliyor.

Kamu sektöründe, sayıca fazla olan vasıfsız kamu mühendisleri, aldıkları maaşları mevcut değerlerine göre kabul etmekten başka bir alternatifleri olmadığını düşünmekteyim. Gerçekte, sahip oldukları yeteneksizlik nedeniyle istifa etmek yerine, bulundukları pozisyonları istismar etme eğilimindedirler ve bu durum ciddi bir sorun teşkil etmektedir.


xfactory9025
Daire Başkanı
19 Ağustos 2023 12:50

Senin ne vasıfların var? Anlat da bilelim. Evrak kayıt yapabiliyor musun :D


serkanguney12
Aday Memur
19 Ağustos 2023 12:51

Kamu mühendisleri benim de dikkatimi çekti ama yazılan yorum bence çok acımasız insanlar hak talep ediyor şahsen hükümetin ne mühendislere ne de memura yaklaşımı olumlu değildir tahminimce memura ne verirlerse mühendislere de o düşecek ama tutup da hak etmiyor vasıfsız cart curt gibi yorum yakışıksız bence


KibirLee
19 Ağustos 2023 12:55

Aramızdaki temel fark, unvandır. Vasıfsız kamu mühendisleri, kamu sektörünün taşeron yoluyla gerçekleştirdiği birçok işi denetlemekte zorlanarak, sınırlı yetenekleri nedeniyle etkin bir kontrol sağlayamamaktadır.

xfactory9025, 29 dk. önce

Senin ne vasıfların var? Anlat da bilelim. Evrak kayıt yapabiliyor musun :D

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

yeni teklif 1+1 ekstra puanSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Kamu mühendisleri sizce de çok itici olmadı mıKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMaalesef Memurla Eğleniyorlar. enflasyon farkı alacak mıyız 2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımBütün memurların uyuması (enflasyon+ değilse o zam zam değildir) Uzlaşılan Maddeler

Sözlük

Patso 2 youtuberın reklam karşılığı otelde bedava kalma talebi 2 Güne puanınız kaç 3 Saksağan 1 date çıkmak 3 The Changeling-Dehşet 2 trabzon 7 günde 2 kez şarj olan telefon 1 gaddar 6 İçinden geleni söyle 1

Son Haberler

Ameliyat için bıçak parası isteyen doktor tutuklandıBakan Yerlikaya açıkladı: 23 firari Türkiye'ye iade edildiSuç örgütleri adına şarkı yaptığı için gözaltına alınan 3 rapçi adliyedeSokakta yürüyen kişinin öldürülmesi olayında 2 tutuklamaBakan Özhaseki: İstanbul'da 600 bin bina dönüşüme girecek

Editörün Seçimi

Enflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?