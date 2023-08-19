Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Ağustos 2023 12:45
Toplu sözleşme Disiplin Affı

Arkadaşlar, bunun yasalaşması ne kadar sürer, uzman öğretmenlik sınavına başvuramadık geçen sene. Başvurular Kasım ayında alınacak, o zamana kadar yasalaşır mı acaba ?

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