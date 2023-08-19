Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Ağustos 2023 13:29
sizce yeni atama yapılacak mı 2023 puanı ile duyum var mı?
merhaba 2023 puanların açıklanmasına 6 gün kaldı 25 inde açıklanacak deniyor. sizce yeni döneme yetişecek bir atama söz konusu olur mu? ve mülakat kalkmış mıdır?

komodin bahattinn
Memur
19 Ağustos 2023 13:34
yeni döneme yetismez.
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