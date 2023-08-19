Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Ağustos 2023 13:49
Mazeret Yerimizde Kontenjan Yoksa?
Özellikle eşi polis olan arkadaşlardan bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim.İl dışından eş durumu yapacağım.Eşimin ilçesine kontenjan açılmadı,merkeze tayin istesem polis olan eşimi ilçeden merkeze verirler mi?

realistyorumcu
Aday Memur
19 Ağustos 2023 14:13
New York'a isteyin. Eşinizi oraya bile verirler.
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