Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Ağustos 2023 13:57
Toplu sözleşme Disiplin Affı

Toplu sözleşmede disiplin affı da yer alacak. Yasalaşması bu sene uzman öğretmenlik sınav başvurusuna yetişir mi acaba? Ne kadar sürede yasalaşıyor toplu sözleşme, bilgisi olan var mı ?

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